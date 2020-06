Nipote di Churchill: movimento Black Lives Matter "dirottato" da anarchici e folle violente

Il nipote di Winston Churchill, Sir Nicholas Soames, ha accusato una minoranza violenta di essersi impossessata del movimento Black Lives Matter mentre i manifestanti anti-razzismo hanno deturpato la statua del primo ministro britannico in tempo di guerra.

La maggior parte dei manifestanti sono "persone molto sincere", ma la campagna è stata "dirottata da un numero molto piccolo di anarchici e persone violente", ha detto a Sky News.

Soames, ex deputato di Tory e ministro del governo, ha affermato che, sebbene i dimostranti stiano sostenendo "per quella che è effettivamente una causa molto buona, questo sia terminato con una distruzione sfrenata".

La statua di Winston Churchill nella Piazza del Parlamento a Londra è stata interamente "impacchettata" con piastre d'acciaio venerdì dopo che i manifestanti l'hanno imbrattata con una scritta "era un razzista" lo scorso fine settimana. Il sindaco della città, Sadiq Khan, ha anche ordinato di fare lo stesso ad altre statue, tra cui una a Nelson Mandela nella stessa piazza e un'altra al Mahatma Gandhi, nonché il monumento ai caduti del Cenotafio a Whitehall.

Diverse proteste di Black Lives Matter sono in programma nel centro di Londra durante il fine settimana e sono aumentate le preoccupazioni sulla sicurezza di alcune statue.

Le petizioni per rimuovere le statue "politicamente scorrette"

Sono molte le petizioni per rimuovere le sculture presumibilmente legate al razzismo nel Regno Unito. La campagna è iniziata con la rimozione forzata di una statua a Edward Colston, un ricco mercante e commerciante di schiavi da parte dei manifestanti nel porto di Bristol la scorsa settimana.

Nicholas Soames ha ammesso che la statua di Edward Colston era "profondamente offensiva per molte persone", ma ha contestato il modo in cui è stata rimossa.

Ha detto che le statue dovrebbero essere rimosse in modo democratico, aggiungendo: "Questo è interamente un problema per il governo locale. Non facciamo questa cosa in Gran Bretagna che se non ti piace qualcosa, la distruggi".

"Molte delle sue opinioni sono sgradevoli ma erano in un contesto storico diverso"

Winston Churchill, uno dei britannici più famosi di tutti i tempi, è noto per avere opinioni che potrebbero essere descritte come razziste secondo gli standard del XXI secolo. Una volta avrebbe detto che gli indiani sono "le persone più bestiali del mondo come i tedeschi" e ha detto che "non pensava davvero che i neri fossero capaci o efficienti quanto i bianchi".

Nicholas Soames ha ammesso che "ci saranno persone che non sono d'accordo" con le opinioni di Churchill, ma ha ancora definito la deturpazione della sua statua un "atto di una folla".

"Molte delle sue opinioni sarebbero sgradevoli per molte persone al giorno d'oggi perché erano in un contesto storico diverso", ha detto. “Ma non puoi semplicemente tagliare le gambe alla storia. La storia è storia non puoi "modificarla o censurarla".