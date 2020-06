Cina: legge marziale in uno dei distretti di Pechino a causa del COVID-19

Nella regione di Fengtai, nel sud di Pechino, è stata imposta a legge marziale dopo che sono state rilevate tracce di COVID-19 in un mercato all'ingrosso, ha detto il vice capo del comitato del partito distrettuale Chu Junwei in una conferenza stampa sabato.

Un ufficiale locale della regione di Fengtai ha annunciato l'introduzione di un regime di legge marziale.

"Un regime di legge marziale è stato introdotto nell'area di Fengtai ed è stata creata una sede operativa", ha affermato Chu Junwei.

Ha aggiunto che nella regione è necessario rafforzare il controllo, standardizzare il processo di diagnosi e cura nelle istituzioni mediche a tutti i livelli e anche senza attuare tutte le misure preventive e di controllo.

Il più grande mercato all'ingrosso di Xinfadi, situato a Fengtai, è stato temporaneamente chiuso sabato dopo che un coronavirus è stato trovato su un tagliere per il salmone importato a seguito di un'indagine epidemiologica. La direzione del mercato ha ordinato di condurre test per COVID-19 per tutti i dipendenti, il cui numero totale raggiunge circa le diecimila persone.

A Pechino, giovedì, per la prima volta dopo quasi due mesi, è stato rilevato un nuovo caso locale di infezione da COVID-19, un uomo di 52 anni si è ammalato che non aveva lasciato la capitale di recente, e che aveva visitato il mercato di Xinfadi.

Venerdì, le autorità hanno riferito di altri due uomini infetti che lavorano nel China Meat Research Center e vivono nell'area di Fengtai, uno di loro ha viaggiato a Qingdao nelle ultime due settimane e l'altro non ha lasciato Pechino. Dopo aver confermato il coronavirus, le autorità hanno condotto un'indagine epidemiologica approfondita, a seguito della quale hanno controllato il mercato.