Nominato il più grande eroe cinematografico della storia

La classifica vede al primo posto l'archeologo Indiana Jones, eccentrico protagonista in una serie di film interpretati dall'attore americano Harrison Ford.

Il secondo personaggio cinematografico più popolare è Ellen Ripley di "Alien" interpretato da Sigourney Weaver.

Ha chiuso i primi tre Tony Stark di "Iron Man" della serie Marvel.

Indiana Jones voted Greatest Ever Movie Hero by Empire readers: https://t.co/brFEpfebCr pic.twitter.com/VHez3aQwVq — Empire Magazine (@empiremagazine) June 9, 2020

Tra i primi dieci ci sono anche Captain America, Luke Skywalker e la Principessa Leia di Star Wars, Batman, Superman e Black Panther.

I media in precedenza hanno riferito che lo studio Lucasfilm girerà la continuazione della serie sulle avventure di Indiana Jones. Nella quinta parte, come in tutte le precedenti, Harrison Ford, che ora ha 77 anni, ricoprirà il ruolo principale, riporta Empireonline.