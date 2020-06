Oggi si celebra il Giorno della Russia

Il Giorno della Russia si celebra oggi, 12 giugno, in tutto il paese. A Mosca si terrà un concerto per i volontari che hanno lavorato durante la pandemia (tutti già testati al Covid-19) e un flash mob online.

La festa coincide con l'adozione nel 1990 della Dichiarazione sulla sovranità statale del paese. Da quel momento in poi la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR) ha goduto di pieno potere nella gestione di tutte le questioni della vita pubblica e statale. Nel maggio 1991, il Consiglio Supremo della RSFSR dichiarò il 12 giugno un giorno non lavorativo. Un anno dopo, nel giugno 1992, questo giorno è diventato una festività.

Nel 1994, il giorno della Dichiarazione di sovranità statale della Russia è stato trasformato in celebrazione statale. Il nome "Giorno della Russia" è stato ufficialmente assegnato a questa giornata nel 2002, quando è entrato in vigore il nuovo Codice del lavoro, in cui sono stati prescritti nuovi giorni festivi e giorni non lavorativi.

Il Presidente Vladimir Putin parteciperà personalmente a una serie di celebrazioni al Giorno della Russia: la premiazione degli Eroi del Lavoro e la cerimonia d'innalzamento della bandiera sulla collina Poklonnaya.

In serata sera si terrà il concerto "Stiamo insieme!" sulla Piazza Rossa. Il pubblico al concerto sarà costituito dai volontari che hanno lavorato e continuano a lavorare durante la pandemia di coronavirus. Tutti hanno già superato i test per COVID-19 e gli artisti che si esibiranno verranno testati durante la preparazione del concerto. Durante la loro esibizione, sarà rispettato la distanza sociale, superiore ai 1,5 metri previsti.

Alla fine del concerto, alle 22:00, ci sarà uno spettacolo di fuochi d'artificio.

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin esorta i cittadini ad evitare l'affollamento durante il Giorno della Russia.