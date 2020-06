Gli Stati Uniti confermano i piani per ridurre ulteriormente il numero di truppe in Iraq

Gli Stati Uniti hanno confermato i loro piani per ridurre ulteriormente il numero di militari dispiegati in Iraq, afferma la dichiarazione congiunta dei governi degli Stati Uniti e dell'Iraq.

Il Dipartimento di Stato USA ha annunciato che avrebbe ulteriormente ridotto la presenza militare statunitense in Iraq.

"Per quanto riguarda il partenariato per la sicurezza, i due paesi hanno riconosciuto che alla luce dei progressi significativi nell'eliminazione della minaccia del Daesh, nei prossimi mesi gli Stati Uniti avrebbero continuato a ritirare le forze dall'Iraq e avrebbero discusso con il governo iracheno lo status delle forze rimanenti in quanto entrambi i paesi rivolgeranno la propria attenzione allo sviluppo di relazioni bilaterali in materia di sicurezza basate su forti interessi reciproci. Gli Stati Uniti hanno ribadito che non cercano né richiedono basi permanenti o una presenza militare permanente in Iraq", afferma la dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato americano giovedì scorso.

In vista dei colloqui, il segretario di Stato Mike Pompeo ha sottolineato che gli Stati Uniti e l'Iraq hanno bisogno di un partenariato strategico per andare avanti e raccogliere benefici reciproci.

Il 5 gennaio, il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che chiedeva il ritiro immediato e completo delle truppe straniere dal paese. La risoluzione è stata approvata dopo che gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante della Forza Quds iraniana Qasem Soleimani e il comandante del gruppo della milizia sciita irachena Abu Mahdi al-Muhandis vicino a Baghdad. I membri del parlamento hanno concluso che l'azione degli Stati Uniti ha violato la sovranità dell'Iraq.