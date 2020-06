Trump autorizza sanzioni contro funzionari del CPI su indagini su crimini di guerra in Afghanistan

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che autorizza sanzioni economiche e restrizioni di viaggio contro i lavoratori della Corte penale internazionale (ICC) coinvolti nell'indagare sulle truppe americane e funzionari dell'intelligence per possibili crimini di guerra in Afghanistan senza il consenso degli Stati Uniti.

"Il presidente ha anche autorizzato ulteriori restrizioni sui visti contro i funzionari della Corte penale internazionale e i loro familiari", secondo la dichiarazione della Casa Bianca.

L'ordine arriva dopo che la CPI a l'Aia ha avviato un'inchiesta su presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Afghanistan perpetrati tra il 2003 e il 2014, inclusa la tortura segnalata di prigionieri nei "siti neri" della CIA in Polonia, Romania e Lituania.

All'inizio di giugno, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che Washington è "determinata a impedire che americani e nostri amici e alleati in Israele e altrove vengano trascinati (in questa inchiesta) da questa CPI corrotta", aggiungendo che l'amministrazione Trump affronterà la questione nel prossimo futuro.

Le indagini sui crimini di guerra in Afghanistan del CPI

Il CPI ha dato il via libera a un'indagine su possibili crimini di guerra in Afghanistan pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno stretto un accordo di pace con i talebani* come mezzo per porre fine a quello che oggi è il conflitto armato di più lunga durata degli Stati Uniti.

Nell'aprile 2019, gli Stati Uniti hanno revocato il visto del procuratore della CPI Fatou Bensouda e le hanno proibito di entrare negli Stati Uniti in risposta alla sua campagna per indagare sulle truppe statunitensi in Afghanistan.

In precedenza, a settembre 2019, i giudici del CPI hanno parzialmente accolto una richiesta di Bensouda di presentare ricorso contro un precedente rifiuto di una richiesta per indagare sulle azioni delle truppe statunitensi in Afghanistan per possibili crimini di guerra.

Secondo il Center for Constitution Rights (CCR), i crimini commessi in Afghanistan e sui territori di altri stati attraverso il programma di tortura degli Stati Uniti appartengono al Tribunale penale internazionale a causa della loro natura diffusa e sistematica, del danno arrecato e della riluttanza del governo americano per indagare e perseguire i leader civili e militari responsabili di tali atti.

Gli Stati Uniti si sono rifiutati di aderire alla CPI, che ha sede nei Paesi Bassi, affermando che l'organo sarebbe diventato una piattaforma per lanciare accuse motivate politicamente contro il personale militare statunitense e alleato.

Nel 2002, il Congresso ha emanato l'American Service-Members 'Protection Act, che autorizza il presidente ad usare la forza militare per liberare il personale militare americano incarcerato dall'ICC. I critici hanno soprannominato la misura "The Hague Invasion Act".

*Talebani sono un'organizzazione terroristica vietata in Russia