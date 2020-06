Disastro ambientale in Siberia, incriminato per negligenza sindaco di Norilsk

Il sindaco di Norilsk Rinat Akhmetchin è stato incriminato per negligenza a seguito della fuoriuscita di gasolio da una cisterna della centrale termoelettrica cittadina: secondo gli investigatori, non ha intrapreso le misure adeguate per reagire all'incidente, ha dichiarato la portavoce del Comitato Investigativo Svetlana Petrenko.