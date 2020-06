Greta Thunberg si scaglia contro Norvegia e Canada per adesione a Consiglio di sicurezza ONU

La Norvegia e il Canada stanno attualmente gareggiando con l'Irlanda per un posto del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Entrambi i paesi hanno investito molto tempo e sforzi nelle loro offerte per tornare al consiglio dopo un'assenza di quasi due decenni.

L'attivista climatica ed ecologista diciassettenne, Greta Thunberg, diventata famosa a livello internazionale attraverso proteste solitarie e tenendo lezioni appassionate sui poteri dell'ambientalismo, ha firmato una lettera che definisce le politiche della Norvegia e del Canada "un rischio significativo".

La lettera è indirizzata agli ambasciatori delle Nazioni Unite di 38 "isole nazioni piccole e in via di sviluppo", tra cui le Seychelles, Papua Nuova Guinea, Bahrein e Tuvalu ed è co-firmata da altri attivisti ambientalisti, la politica del partito verde norvegese Pauline Tomren, che è un Consigliere della contea di Vestland e aiutò a organizzare scioperi scolastici per il clima e 22 ricercatori dell'Artico.

"Ti stiamo scrivendo in vista delle prossime elezioni al Consiglio di sicurezza per condividere la nostra grave preoccupazione per le politiche che due dei paesi candidati, Norvegia e Canada, stanno attualmente perseguendo e che, se attuate, rappresenteranno un rischio significativo per la nostra sicurezza comune adesso e quello delle generazioni future ”, diceva la lettera.

I firmatari hanno ricordato l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e gli obiettivi dell'accordo di Parigi di tenere sotto controllo l'aumento della temperatura globale e hanno attaccato Norvegia e Canada per le loro politiche di estrazione delle risorse. Tra le altre cose, hanno sottolineato che la Norvegia ha aumentato la sua produzione di petrolio del 73% dal 1990 e che le emissioni derivanti dall'estrazione di petrolio rappresentano un quarto delle emissioni norvegesi di gas serra. Ottawa viene criticata invece per essere il secondo più grande finanziatore di combustibili fossili nel G20 e sostenere la realizzazione di controversi oleodotti.

“Detto questo, non vi è alcuna giustificazione per nuove esplorazioni o estrazioni di petrolio e gas di qualsiasi tipo. Fermare i nuovi progetti da soli non sarà sufficiente: i governi devono eliminare progressivamente le infrastrutture esistenti, garantendo al contempo una transizione equa per i lavoratori e le comunità ”, afferma la lettera. "Se la Norvegia e il Canada sono seri riguardo alla nostra sicurezza climatica, non dovrebbero impegnarsi in nessuna nuova esplorazione o estrazione di combustibili fossili e iniziare a ridurre gradualmente la loro produzione interna a un ritmo coerente con la limitazione del riscaldamento a 1,5 ° C", ha concluso la lettera, esortando il Canada e la Norvegia a rimuovere inoltre i benefici fiscali per l'industria petrolifera e a fermare lo sviluppo di nuovi giacimenti petroliferi.

L'elezione al Consiglio di sicurezza ONU

Il 17 giugno saranno eletti due membri temporanei del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La scelta è tra Norvegia, Canada e Irlanda. I vincitori hanno bisogno del supporto di due terzi dei voti espressi (ad esempio, se tutti i 193 paesi membri votano, un vincitore deve ottenere almeno 128).

La Norvegia è stata per l'ultima volta membro del Consiglio di sicurezza nel 2001-2002. Questa ha fatto molto lavoro per promuovere la propria candidatura. La campagna è stata avviata nel 2016 e da allora è costata al paese 3 milioni di dollari, secondo il Ministero degli Esteri.

Il Canada ha perso la sua ultima candidatura al seggio del consiglio di sicurezza nel 2010 con il Port Portogallo ogallo. Il Canada ha tenuto un seggio nel consiglio sei volte, uno ciascuno nei sei decenni precedenti.