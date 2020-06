Paura a Monaco di Baviera: auto investe gruppo di persone e fugge

La polizia di Monaco ha riferito su Twitter di un incidente che ha visto coinvolgere una macchina ed un gruppo di persone. Secondo le informazioni preliminari, alcune persone ad ora ignote hanno investito un gruppo di pedoni con la macchina, dopodichè dal veicolo sono scese sei persone ed hanno iniziato ad aggredire gli investiti. In seguito, i malviventi sono tornati alla macchina e sono riusciti ad allontanarsi dalla scena.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, ci sono prove che le persone coinvolte nell’episodio si conoscano.

Tre persone hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale. Le forze dell’ordine hanno provveduto a transennare la zona dell’incidente.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

“Ora stiamo cercando l’automobile. Secondo le nostre stime, al momento non c’è nessun pericolo”, fa sapere la polizia, suggerendo di evitare le aree limitrofe, in quanto si sono create complicazioni per il traffico.

