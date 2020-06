Venezuela, Guaidó promuove una nuova ondata di proteste dai banchi del parlamento

In un intervento all'Assemblea Nazionale il deputato anti-Maduro parla della necessità "oggi più che mai" di fare "pressioni interne ed esterne" e annuncia manifestazioni di piazza per "la concretizzazione dei nostri obiettivi", nel rispetto del distanziamento sociale.

Il leader dell'opposizione venezuelana nell'Assemblea Nacional, il deputato Juan Guaidó, durante una seduta del parlamento si è rivolto al popolo venezuelano - chiesa cattolica, corporazioni, sindacati, studenti, imprenditori - per chiamare all'"unità" e all'"offensiva", contro un governo che ha tentato di usare la quarantena e la carenza di carburante "come controllo sociale", si legge in alcuni tweet dell'organo del potere legislativo.

​"Oggi più che mai" ha rivolto "l'appello a tutti i settori che devono unire sforzi e criteri, la necessità di avere elezioni realmente libere, non queste che loro pretendono di fare" per "riprenderci le strade, con il distanziamento sociale".

"Dobbiamo esercitare una pressione interna ed esterna", grazie al "sostegno della comunità internazionale", ha aggiunto.

​"Oggi più che mai" ha insistito, "dobbiamo portare il messaggio, il mandato alla concretizzazione dei nostri obiettivi, abbiamo gli strumenti per vincere" contro una "dittatura che si preoccupa soltanto di rubare ai venezuelani", ha concluso.

Il deputato Juan Guaidó lo scorso febbraio, poco prima dell'esplosione della pandemia, si era recato negli Usa dove ha incontrato il presidente Trump. In seguito all'operazione Gedeon, Maduro ha accusato Guaidó di aver pianificato in quell'occasione il tentato colpo di Stato in Venezuela. Il 23 gennaio 2019 Guaidó, durante una manifestazione di piazza, si era autoproclamato presidente del Venezuela e come tale era stato riconosciuto da diversi Paesi occidentali e del Gruppo di Lima.