Apple brevetta un software per scattare selfie a distanza… sociale

L'idea della Apple, già allo studio anche da altre case come la Adobe, è quella di potersi fare dei selfie di gruppo… pur non essendo in gruppo.

Non c’è alcuna innovazione hardware e nessun nuovo dispositivo. Si tratta semplicemente di un software che permette di scattare dei comuni selfie singolarmente, posto poi che i soggetti verranno dal programma sistemati automaticamente nella stessa immagine.

Potremo quindi scattarci delle foto di classe con i vecchi compagni sparsi in giro per il mondo, per esempio, oppure inserire un collega in missione all’estero o assente per malattia in una foto di gruppo del collettivo di lavoro.

Anche la Adobe, la casa produttrice del noto software per fotoritocco Photoshop, pare stia lavorando ad un software simile. Qualsiasi abile graphic designer è capace di creare un fotomontaggio scontornando i singoli soggetti presi da immagini differenti e raggrupparli tutti in una singola immagine, qui però si tratta di un software dedicato capace di fare tutto da solo e, come per magia, far apparire tutti i soggetti nello stesso quadro pur provenienti da scatti distinti.

Il brevetto era stato depositato dalla Apple nel 2018, quindi ben prima dell'emergenza sanitaria e prima che si potesse anche solo ipotizzare il tema del ‘distanziamento sociale’, tuttavia, solo in questi giorni (2 giugno), è stata ufficialmente riconosciuta la proprietà intellettuale dall’ufficio competente degli Stati Uniti. E questa è certo una curiosa coincidenza.

Non è tuttavia noto quando il software sarà disponibile concretamente sugli iPhone di tutto il mondo.