Siria, esplode bomba sotto un veicolo militare russo

Un ordigno esplosivo piazzato sotto un veicolo militare russo è deflagrato in Siria, come riferisce il Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto.

A quanto si apprende, nessuno dei militari presenti è rimasto ferito, con il blindato che si trovava nei pressi di Kobane:

"La mattina del 9 giugno degli sconosciuti hanno tentato di impedire il passaggio di una pattuglia della polizia militare russa a Kobane. Un ordigno è esploso sotto un veicolo russo mentre faceva il giro del punto finale della sua missione di pattuglia", si indica nel comunicato.

Tutti i militari sono rientrati alla base sani e salvi, si apprende inoltre dalla fonte.

La scorsa settimana soldati delle forze armate siriane hanno impedito il passaggio a una pattuglia armata dell'esercito americano composta da quattro veicoli corazzati in uno dei posti di blocco nella provincia di Hasakeh, nel nord est della Siria.

In questo stesso episodio dei bambini sono stati ripresi a lanciare delle pietre verso i blindati facenti parte del convoglio.