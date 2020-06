Coronavirus in Russia: 485.253 contagi (+8.595), 6.142 decessi (+171), 242.397 guarigioni (+11.709)

L'aumento giornaliero dei casi COVID-19 in Russia è in calo per il secondo giorno consecutivo, il numero di nuovi casi accertati nel corso delle ultime 24 ore è stato pari a 8.595, in totale i contagi registrati da inizio crisi sono stati 485.253 nella Federazione, ha comunicato stamane ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus di Mosca.

"Nel corso delle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 8.595 nuovi casi di infezione da coronavirus COVID-19 in 83 delle 85 regioni della Federazione, di questi 3.277 (pari al 38,1%) non presentano sintomatologie cliniche rilevabili (asintomatici)", afferma il bollettino giornaliero del Centro.

Si aggiunge che da inizio pandemia e nell’intera nazione i casi registrati di infezione sono stati 485.253 e che l’incremento dei nuovi casi rispetto al precedente bollettino è stato dell’1,8%, confermando la tendenza al calo notata nei giorni scorsi (alla vigilia era + 1,9%).

Nelle ultime 24 ore i decessi per causa o concausa COVID-19 nella Federazione sono stati 171, portando il totale dei morti a 6.142 da inizio crisi. I guariti sono stati 11.709, per un totale di 242.397 guarigioni.