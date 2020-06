Mosca, dal 9 giugno revocati quarantena e obbligo di autocertificazione

Dal 9 giugno a Mosca sarà revocata la quarantena e l'obbligo di autocertificazione per gli spostamenti.

A riferirlo, con un comunicato pubblicato sul proprio blog, è il primo cittadino della capitale russa Sergey Sobyanin.

Tutti i residenti della capitale, anche gli over 65 affetti da patologie di carattere cronico, potranno lasciare le proprie abitazioni senza limitazioni, anche per recarsi in luoghi pubblici.

Il sindaco ha dunque osservato che, grazie alle misure imposte, nelle scorse settimane è stato possibile evitare "una pandemia esplosiva".

"Già da alcune settimane, in maniera lenta ma significativa, la pandemia si sta affievolendo. Sta calando il numero dei nuovi casi di contagio, ci sono più persone dimesse dagli ospedali rispetto a quelle ricoverate. [...] Di fatto Mosca ritorna al suo normale ritmo di vita. Tutte le limitazioni, a patto di mantenere una situazione epidemiologica di totale sicurezza, saranno revocate entro la fine di giugno", ha chiarito Sobyanin.

La quarantena è stata imposta a Mosca e in altre città della Russia alla fine di marzo, in seguito alla dichiarazione da parte dell'OMS della pandemia di Covid-19, con le uscite dalla propria abitazione che erano limitate ai casi di più stretta necessità, quali fare la spesa, gettare l'immondizia o recarsi in ospedale

Dal 15 aprile, inoltre, per usufruire delle linee di trasporto urbano, è stato reso necessario l'utilizzo di autocertificazioni digitali.