Cristiano Ronaldo primo sportivo nella storia a guadagnare 1 mld di dollari

Cristiano Ronaldo batte un nuovo record. La stella della Juventus primeggia anche fuori dal campo, essendo stato recentemente nominato da Forbes primo calciatore della storia ad aver superato il miliardo di dollari di guadagni nel corso della propria carriera.

Neanche a farlo apposta, ad arrivare secondo in questa speciale classifica dei paperoni del mondo del calcio è il rivale di sempre dell'attaccante portoghese: Lionel Messi, fuoriclasse argentino del Barcellona.

Stando ai dati resi pubblici da Forbes nella The Celebrity 100, la lista delle cento personalità più pagate del mondo dello sport e non solo, l'asso di Setubal sarebbe riuscito a mettere insieme 105 milioni di dollari solo quest'anno, piazzandosi così in quarta posizione dietro soltanto a Kylie Jenner, Kenye West e alla leggenda del tennis Roger Federer.

Subito dietro di lui, anche in questo caso, Lionel Messi, capace di mettere insieme qualcosa come 104 milioni di dollari.

Il campione di Setubal ha fatto la propria fortuna grazie alla diversificazione delle fonti di guadagno, primeggiando ad esempio su Instagram, dove una sua pubblicazione sponsorizzata ha un valore medio vicino al milione di dollari, in virtù di un numero di iscritti della sua pagina che ha superato quota 222 milioni.

Altri 20 milioni sono poi garantiti dal contratto 'a vita' siglato da Ronaldo con la Nike, con le sponsorizzazioni per Herbalife, Abbot e Clear che fruttano al portoghese altri 45 milioni circa ogni anno.

Infine, ultimo ma non meno importante, il suo brand personale CR7, che gli vale da solo circa il 25% del suo fatturato.