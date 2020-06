India e Cina d'accordo su una risoluzione pacifica delle dispute di confine

I governi di New Delhi e Pechino sono riusciti a trovare una quadra per risolvere in maniera pacifica le tensioni relative alla Linea di Controllo effettivo (LAC), nel corso di fruttuosi colloqui bilaterali.

A riferirlo, in una conferenza stampa, è il Ministero degli Esteri indiano:

"Ambo le parti si sono impegnate a risolvere pacificamente la situazione nelle aree di confine in accordo con i numerosi trattati bilaterali e in conformità con l'intesa tra i leader che la pace e la tranquillità tra l'India e la Cina nelle regioni di confine siano essenziali per lo sviluppo delle relazioni bilaterali", si legge nel comunicato stampa di New Delhi.

Il Ministero ha inoltre reso noto che i due governi hanno concordato che una risoluzione della disputa contribuirebbe a sedimentare ulteriormente i 70 anni di relazioni bilaterali tra Cina e India:

"In conformità a ciò, le parti porteranno avanti gli impegni militari e diplomatici per risolvere la situazione e assicurare la pace e la tranquillità nelle aree di confine", si legge ancora nella nota.

Due settimane fa, i media indiani hanno riferito che New Delhi e Pechino avevano dispiegato ulteriori truppe nell'area di confine nel Ladakh, una regione amministrata dall'India come territorio sindacale, a seguito di violenti scontri avvenuti dal 5 al 6 maggio, quando circa 250 indiani e le truppe cinesi sono impegnate in scontri sulla riva settentrionale del lago Pangong nel Ladakh, un'area che è stata oggetto di controversie tra Pakistan, India e Cina per decenni.

I due paesi del Sud e dell'Est asiatico non hanno un confine segnato ma piuttosto una cosiddetta linea di controllo effettivo, che è stata creata dopo la guerra del 1962 tra i due Paesi e ha provocato numerosi conflitti di confine nei decenni successivi.