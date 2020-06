Trovato mosaico "per tenere lontani i malintenzionati" nell'antica Pompei - Archeologi

Come ha spiegato l'archeologa Bethany Hughes, il mosaico in questione è stato l'ispirazione per "milioni di zerbini moderni".

L'antica città romana di Pompei, che fu sepolta sotto strati di cenere vulcanica durante l'eruzione del Vesuvio circa duemila anni fa, ha prodotto una serie di interessanti scoperte archeologiche che offrono spunti sulla vita e le usanze dei cittadini dell'Antica Roma.

Secondo il Daily Express, Bethany Hughes, archeologa e presentatrice della serie Channel 5 "Segreti dei più grandi tesori di Pompei", ha evidenziato una scoperta particolare: un mosaico del pavimento raffigurante un cane e con un avvertimento che dice "Cave Canem" che significa "attenti al cane" in latino.

Descrivendo il mosaico come "una delle opere più celebri, imitate e replicate in tutto il mondo", e osservando come ha ispirato "milioni di zerbini moderni", ha confessato che le piace per una serie di ragioni ", in parte per la storia che racconta e in parte grazie all'abilità del saper fare" dei romani.

"Solo guardando questo mosaico, è composto da centinaia e centinaia di piccoli cubi di pietra e potrebbe essere necessario un team di artigiani altamente qualificati e una settimana intera per crearlo. Ogni singolo pezzo tagliato e posato su questo pavimento mentre i proprietari (della casa) guardavano la magia avvenire davanti ai loro occhi", ha detto la Hughes.

"Basta guardare come l'artista ha evocato questo feroce animale, usando piccole schegge rosse di pietra per la bocca, questo non è assolutamente un cane per i pastori. Questo è un cane da combattimento con lo sguardo concentrato e i denti spalancati, è davvero intimidatorio, un avvertimento a chiunque sia coraggioso o abbastanza sciocco da provare a entrare in casa senza essere invitato".

Ha aggiunto che Pompei era "un luogo dove c'erano molti crimini e spesso la gente non usciva di notte".

"Quindi questa non è solo una fantasia, questa era una società in cui potevano esserci problemi dietro ogni angolo", ha osservato l'archeologa. "Penso che immaginiamo sempre che l'Impero Romano sia avanzato e iper civilizzato, ma in realtà c'era un vero problema di criminalità di strada e non c'era quasi nessuna forza di polizia, sappiamo che i crimini erano piuttosto frequenti."

E a quanto pare, l'analisi dei resti dei cani rimasti intrappolati in città durante l'eruzione ha permesso ai ricercatori di capire che si trattava di cani da guardia confrontando i loro risultati con i mosaici, ha osservato la Hughes.

"I risultati ci dicono che i discendenti diretti degli antichi cani da guardia sono ancora con noi, il Mastino Napoletano", ha detto. "Questi straordinari cani sono discendenti di un cane estinto, chiamato Molosso e furono usati dai romani come cani da caccia, cani da guardia e cani da guerra, li vestivano con un'armatura e li mandavano a combattere."