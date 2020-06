Zuckerberg: Facebook si adeguerà a politiche sull'uso statale della forza dopo critiche di Trump

In precedenza, dozzine di ex dipendenti di Facebook hanno scritto al CEO della piattaforma di social media Mark Zuckerberg, attaccandolo per consentire a post controversi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo ai disordini di George Floyd.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha promesso che la piattaforma dei social media adeguerà le sue politiche in merito alle discussioni sull'uso della forza da parte della polizia e sulla "repressione degli elettori".

In un promemoria per i dipendenti, che è stato anche mostrato sulla sua pagina personale, il CEO di Facebook ha promesso il suo impegno a "assicurarsi che noi... lottiamo per l'impegno degli elettori e la giustizia razziale", con "passi concreti" in cantiere per modificare le politiche.

"Abbiamo già precedenti per l'imposizione di maggiori restrizioni durante le emergenze e quando i paesi sono in stato di conflitto in corso, quindi potrebbero esserci ulteriori politiche o misure d'integrità da considerare in merito alla discussione o alle minacce dell'uso statale della forza quando un paese si trova in questo stato", ha scritto Zuckerberg nel suo post sul blog.

Sottolineando che stava rispondendo a domande su quali passi specifici Facebook potesse adottare per migliorare i suoi prodotti e le sue regole di orientamento, il CEO di Facebook ha sottolineato che ci sarebbe una revisione delle politiche che consentirebbero la discussione e la minaccia degli stati che usano la forza in casi di "uso eccessivo della forza da parte della polizia o forze statali quando un paese sta vivendo disordini civili in corso o conflitti violenti”.

Per quanto riguarda la "soppressione degli elettori", Zuckerberg ha promesso di tenere conto delle realtà del voto in mezzo durante la pandemia di COVID-19 e ha espresso fiducia negli "sforzi d'integrità elettorale che abbiamo attuato dal 2016".

In conclusione, Mark Zuckerberg ha sottolineato la responsabilità di "superare l'ingiustizia razziale" in America e nel mondo e ha incoraggiato il feedback diretto su "idee di prodotti, integrità e politica dei contenuti".