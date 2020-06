Uso mascherine, ecco le nuove linee guida dell’Oms

L'Organizzazione mondiale della sanità aggiorna le sue linee guida sulle mascherine e le rende obbligatorie anche in pubblico, ma in precedenza non la pensava così.

Pensavamo di avere imparato tutto sull’uso delle mascherine, ma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha da poco emanato le nuove linee guida relative all’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorio in luogo pubblico.

L’Oms ora obbliga ad indossare le mascherine anche nei luoghi pubblici e devono farlo non solo gli operatori sanitari, chi è malato e chi li assiste, ma anche tutti gli altri cittadini.

La misura per l’Italia non aggiunge nulla di nuovo, dal momento che con la Fase 2 è scattato l’obbligo di usare la mascherina in pubblico per tutti e, anzi, in alcune regioni anche durante le settimane di lockdown era già obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Le linee guida dell’Oms dicono anche come bisogna smaltirle correttamente per evitare che inquinino l’ambiente (alcune sono già state ritrovate sui fondali marini) e come si possono sanificare per riutilizzarle più volte prima di smaltirle nel rispetto della natura e di noi stessi.

Un cambio di rotta che sorprende

Il cambio di rotta dell’Oms in un certo senso ha sorpreso, perché fino ad ora aveva affermato che indossare la mascherina in pubblico offriva un “falso senso di sicurezza”, ma a quanto pare le nuove prove condotte sulla trasmissione del nuovo coronavirus hanno fatto cambiare parere a chi governa l’Organizzazione.

Ora anche per l’Oms indossare la mascherina in pubblico è utile a contenere il contagio, qualcosa che in Italia i dati sempre migliori sulla diffusione del virus dimostrano da settimane.