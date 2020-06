La polizia della California non addestrerà più all'uso della mossa di soffocamento sul collo

Secondo Newsom, questa tecnica non dovrebbe essere raccomandata per l'insegnamento nella polizia.

Il governatore ha anche promesso che avrebbe appoggiato la legge proposta da uno dei legislatori locali, vietando l'uso di questa tecnica nello stato in linea di principio, poiché la decisione sulla sua applicazione è di competenza delle forze dell'ordine.

In precedenza, le autorità di Minneapolis hanno accettato di vietare questa mossa.

Dalla fine di maggio, proteste e rivolte hanno avuto luogo in molte grandi città degli Stati Uniti in relazione alla morte dell'afroamericano George Floyd durante l'arresto della polizia. Uno degli agenti di polizia, che, per diversi minuti, si è inginocchiato sul collo di Floyd, è stato accusato di omicidio, mentre gli altri tre per "aiuto e complicità" in omicidio di secondo grado.