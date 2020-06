"Le teorie della cospirazione su Bill Gates sono stupide" - Bill Gates

Ci sono state molte voci, in gran parte diffuse dagli attivisti anti-vaccinazione, secondo cui il fondatore di Microsoft sta usando la pandemia COVID-19 come copertura per incorporare microchip tracciabili nelle persone in massa.

Bill Gates ha espresso preoccupazione per le teorie recentemente diffuse che lo collegano a un complotto segreto per impiantare "microchip" nella popolazione.

"In un certo senso è così bizzarro, si può quasi volerlo vedere come qualcosa di divertente", ha detto Gates della voce in una teleconferenza giovedì, "ma immagino che non sia davvero una cosa divertente."

"È un bene sapere quali bambini hanno avuto un vaccino contro il morbillo e quali no, quindi ci sono sistemi di dati e... cartelle cliniche che le persone usano per rintracciarlo... ma non ci sono microchip o qualcosa del genere."

Un sondaggio Yahoo News / YouGov a maggio ha rivelato che il 28% degli americani, incluso il 44% dei repubblicani, ritiene che Gates intenda impiantare microchip attraverso un vaccino nelle persone per monitorare i loro movimenti.

Gates ha detto ai giornalisti che i sondaggi sono "un po' preoccupanti", dicendo che è difficile negare la teoria della cospirazione perché "è così stupida o strana, che persino ripeterla sembra quasi dargli credibilità".

Finora non ci sono prove a sostegno della teoria dei microchip, che sembra derivare dal supporto di Gates per l'uso di ID digitali per la vaccinazione COVID-19. Tuttavia, la tecnologia non è un microchip ed è più simile a un tatuaggio invisibile che mira a fornire ai medici registri dei vaccini aggiornati.

Bill Gates ha lamentato che le dichiarazioni anti-vax possono influenzare la "vera immunità di gregge" dopo lo sviluppo di un vaccino COVID-19.

"Se non ottieni un'ampia diffusione, allora avrebbe un effetto drammatico", ha detto. "Quindi la disinformazione potrebbe fermarci ad un certo punto."

Giovedì Bill Gates si è impegnato a donare $ 1,6 miliardi a Gavi, un'organizzazione globale che fornisce vaccini ai bambini nei paesi a basso reddito. Il gruppo con sede a Ginevra sperava di raccogliere almeno $ 7,4 miliardi, ma è riuscito a garantire $ 8,8 in donazioni durante un summit ospitato giovedì.

Gates, la cui fondazione omonima è stata un membro fondatore di Gavi due decenni fa, ha impegnato altri $ 100 milioni in un fondo separato che l'alleanza ha creato per finanziare l'acquisto di vaccini COVID-19 per i paesi a basso e medio reddito.