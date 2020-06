Covid-19, il Brasile supera l’Italia per numero di morti

Situazione sempre più drammatica in Brasile dove i decessi totali hanno superato quelli contabilizzati dall'Italia. Ma è tutta l'America Latina a vivere una emergenza sanitaria straordinaria.

Il Brasile al secondo posto per numero di contagiati ufficiali dietro gli Stati Uniti, ha superato i 34mila morti e si porta al terzo posto per numero di vittime scavalcando l’Italia che di decessi ne ha totalizzati 33.689 e collocandosi così dietro il Regno Unito che ha contabilizzato ufficialmente 39.987 decessi.

Gli Stati Uniti sono primi in tutto, sia per numero di casi positivi (1.872.660) che per numero di decessi (108.211).

Il Brasile ha totalizzato invece 614.941 casi di contagio da Covid-19, ma è tutta l’America Latina ad essere diventata un’area a forte presenza del nuovo coronavirus.

La situazione in America Latina

In America Latina i casi salgono in maniera esponenziale, tanto che la direttrice del Pan American Health Organization (Paho) ha detto che la situazione è “una seria preoccupazione che dovrebbe servire da appello per raddoppiare i nostri sforzi”.

Già a fine maggio, faceva notare la direttrice del Paho, Carissa F. Etienne, su 732 mila nuovi casi in tutto il mondo di quel periodo 250 mila si sono verificati in America Latina.

Etienne aveva considerato “la situazione terribile, ma non disperata”, auspicando però che vi fosse un approccio solidale alla lotta contro Covid-19.

“Dobbiamo lavorare insieme, condividere risorse e applicare le strategie comprovate che abbiamo appreso lungo la strada”, aveva detto Carissa F. Etienne durante la conferenza stampa del 2 giugno scorso.