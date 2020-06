Emilia Romagna e Toscana, maltempo: allagamenti e frane, danni ingenti - Video

Nell’area metropolitana di Bologna e provincia nella notte sono stati registrati gravi allagamenti e frane a causa di un forte temporale che ha causato seri danni nelle zone montane attorno a Castiglione del Pepoli, Porretta Terme e Gaggio.

A Porretta Terme sono molti gli allagamenti registrati in edifici privati e negozi con le strade trasformatesi in torrenti durante il temporale. A Granaglione una frana ha bloccato le persone che transitavano su una strada provinciale.

In via Flora a Bologna un condominio è stato colpito da un fulmine mentre in via Zanardi e via de Musei sono stati registrati danni d’acqua.

#Bologna #maltempo #5giungo 9:00, 40 interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che da ieri sera hanno colpito tutta la provincia, in particolare la zona di Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. Una frana in loc. Granaglione ha bloccato la SP 55. Squadre al lavoro pic.twitter.com/Wnpbeb76Uz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 5, 2020

​I Vigili del Fuoco sono al lavoro in tutta la provincia e area metropolitana in sostegno della popolazione. In particolare a Granaglione una donna ha dovuto abbandonare la sua abitazione a causa di possibili frane.

Ora i pompieri stanno lavorando per rimuovere eventuali pericoli potenziali come alberi abbattuti, pali pericolanti ed eventuali instabilità del terreno.

Nella provincia di Lucca si sono registrati straripamenti del Serchio e il Lima, mentre in tutto il territorio si sono registrate frane, smottamenti, caduta di massi e alberi, nonché allagamenti.