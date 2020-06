Pubblici ministeri tedeschi: Madeleine McCann è probabilmente morta

Il caso di 13 anni fa di una bambina britannica scomparsa in Portogallo ha visto nuovi sviluppi questa settimana dopo che un pedofilo tedesco è stato identificato come un nuovo sospettato chiave.

I pubblici ministeri tedeschi che indagano sulla scomparsa di Madeleine McCann hanno detto giovedì di presumere che la ragazza sia morta.

Il procuratore generale Hans Braunschweig, Hans Christian Wolters, ha fatto affermato in una dichiarazione che un cittadino tedesco di 43 anni, che ora è il principale sospettato, viene indagato per sospetto di omicidio.

"Da questo è possibile desumere che supponiamo che la bambina sia morta", ha aggiunto.

Madeleine McCann è scomparsa da un appartamento per vacanze nel resort portoghese di Praia da Luz il 3 maggio 2007, mentre i suoi genitori stavano cenando con gli amici in un ristorante di tapas nelle vicinanze. All'epoca aveva tre anni.

La polizia locale ha concluso che il sospettato era entrato nell'appartamento e aveva rapito Madeleine, ma il suo corpo non è mai stato trovato. Non sono mai stati trovati responsabili o sospetti.

Una svolta è avvenuta questa settimana dopo che le autorità britanniche e tedesche hanno dichiarato di aver trovato il potenziale sospettato, un pedofilo di 43 anni, che attualmente sta scontando una pena detentiva per un crimine sessuale non correlato e ha due precedenti condanne per abuso sessuale di minori.

L'uomo di 43 anni, Martin Ney, un pedofilo tedesco condannnato all'ergastolo per la morte di tre bambini, il cui identikit corrisponde a quello di un uomo visto aggirarsi nei pressi del resort, poco dopo la sparizione della bambina. Ney aveva vissuto in una casa a Praia de Luz fra il 2005 e il 2007 e guidava un camper nel resort nei giorni precedenti alla scomparsa di Madeleine, secondo la polizia. L'uomo, è stato condannato per numerosi reati sessuali contro minori.

I genitori di McCann hanno detto giovedì che sperano nella chiusura del caso dopo che il ritrovamento del sospetto.