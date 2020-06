Coronavirus in Russia: 441.108 contagi (+8.831), 5.384 decessi (+169), 204.623 guarigioni (+8.666)

Il numero dei contagiati dal coronavirus in Russia è aumentato di 8.831 unità nella giornata di ieri, portando il totale dei casi accertati nella Federazione a 441.108 da inizio crisi, lo ha riportato ai giornalisti il bollettino quotidiano del Centro per la lotta al coronavirus stamane a Mosca.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 8.831 nuovi casi di infezione COVID-19, di questi 3.374 (pari al 38,2%) asintomatici”, ha comunicato il Centro.

Il totale ora dei casi di contagio registrati da inizio crisi nelle 85 suddivisioni amministrative della Federazione sale a quota 441.108 con un incremento del 2% rispetto al precedente bollettino. Tale incremento è in riduzione rispetto ai bollettini precedenti (2,1% ieri, 2,2% martedì).

Nelle ultime 24 ore i decessi per causa o concausa COVID-19 sono stati 169, il totale dei pazienti deceduti da inizio pandemia nella Federazione ora è di 5.384. I guariti di ieri sono stati 8.666, per un totale di guariti che ha superato i 200mila da inizio focolaio in Russia – per l’esattezza 204.623.