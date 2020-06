COVID-19, record vittime in Brasile nelle ultime 24 ore

Sono già 6,5 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo mentre in Brasile sono stati registrati 1.349 decessi in una sola giornata.

Il Brasile ha registrato il numero record di 1.349 decessi in sole 24 ore per un numero di vittime totale di 32.548. In questa maniera il paese latinoamericano si posiziona al quarto posto per decessi di COVID-19 subito dopo USA, Regno Unito e Italia.

Nelle ultime ore l'America meridionale ha visto un incremento significativo di contagiati (+46.555) per un totale di 1.136.034 casi e altri 2.195 decessi su un totale di 56.426 morti. Il Brasile è al primo posto per contagiati con 584.016 casi e seguono il Perù con 178.914 casi e il Cile con 113.628.

L'OMS in precedenza ha lanciato un allarme, riferendo che il subcontinente americano, così come l'Africa, si stanno rapidamente trasformando nei focolai di maggiore entità a livello planetario.

Il Brasile sta affrontando un'ondata epidemica senza precedenti di coronavirus con un tasso di letalità che supera quello della Cina, dove ha avuto origine il virus. Il presidente Bolsonaro non ha dichiarato lo stato di crisi, ma alcune amministrazioni regionali hanno fatto ricorso a fosse comuni con il sistema sanitario sotto pressione.

Bolsonaro è stato severamente criticato in patria per aver ignorato il consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di limitare la vita pubblica. Ha proposto un piano per riportare la nazione al lavoro dopo che i sindaci e i governatori avevano al contrario imposto unilateralmente le quarantene.

Il Presidente ha aggiunto di essere contrario alle severe misure di blocco che potrebbero portare a un disastro economico.