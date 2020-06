Stella dell’Arsenal Mesut Özil perde accordo 27 mln USD con Adidas

La stella dell’Arsenal Mesut Özil avrebbe perso il contratto di sponsorizzazione da 27 milioni di dollari con l’Adidas, lo riporta il quotidiano tedesco Bild. L’accordo di sette anni, firmato nel 2013, lo ha visto passare dalla Nike all’Adidas. Secondo il Bild, l’Adidas non intende estendere ulteriormente il contratto con Özil a causa delle controverse decisioni che l’atleta ha preso negli ultimi anni che ne hanno offuscato l’immagine pubblica.

A maggio del 2018 Özil, di origine turco-tedesca di terza generazione, è stato ripreso mentre era accanto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il periodo delle elezioni presidenziali nel paese. La foto è stata interpretata come una forma di appoggio ad Erdogan, le cui politiche interne sono state criticate negli ultimi anni dai paesi europei, in particolare dalla Germania.

La foto ha acceso il dibattito anche perché l’atleta avrebbe così mancato di lealtà al paese nel quale è nato e vissuto. Özil ha descritto il suo incontro con Erdogan come un segno di rispetto per il presidente della nazione di cui è originaria la sua famiglia.

Dopo la sensazionale sconfitta della Germania ai mondiali di calcio del 2018 in Russia, in cui la squadra non era riuscita a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta (un fatto che non era mai accaduto prima nella storia del paese), Özil ha lasciato la nazionale sostenendo che i media e gli esperti sportivi lo avevano additato come capro espiatorio per il fiasco della Germania.

“Sono tedesco quando vinciamo, ma sono immigrato quando perdiamo”, aveva detto Özil annunciando la sua decisione.

L’affermazione gli causò enormi critiche da parte dei media e dei fan, e gli mostrarono nuovamente la foto in cui era accanto ad Erdogan e lo hanno così accusato di tradimento. Più di recente l’atleta è tornato al centro delle polemiche per un commento politico sul presunto maltrattamento dei musulmani uiguri in Cina e per il suo rifiuto di accettare un taglio dello stipendio del 12% per aiutare il club e la Premier League inglese in questa fase difficile. Secondo quanto riferito Özil è il giocatore più pagato dell’Arsenal con un guadagno di 440mila USD a settimana.

Se Adidas non dovesse estendere l’accordo, si tratterà del secondo accordo di sponsorizzazione perso dal calciatore. Nel 2018 Mercedes decise di non rinnovare alla scadenza il contratto con la stella del calcio.