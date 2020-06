Migliaia di persone marciano a New York in solidarietà con i dimostranti di George Floyd - Video

Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade di New York martedì, con in mano striscioni e cartelli con slogan "Mani in alto, non sparare", "Black Lives Matter" e "Non riesco a respirare" in riferimento alle frasi disperate di George Floyd alla polizia di non soffocarlo mentre veniva arrestato.

Alcuni manifestanti marciavano in silenzio, mentre altri si univano al coro di coloro che cantavano "Pace" e "Giustizia", mentre la folla si faceva strada verso il palazzo del sindaco di New York lungo l'Upper East Side fino a Times Square.

Negli Stati Uniti sono scoppiate delle violentissime proteste con vandalismo e scontri con la polizia su larga scala in risposta alla morte di George Floyd, un afroamericano di 46 anni morto durante l'arresto da parte di agenti do polizia di Minneapolis. Il poliziotto è stato accusato di omicidio di secondo grado e omicidio colposo.