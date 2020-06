Grecia: 12 passeggeri positivi su un volo diretto dal Qatar ad Atene, stop voli

La Grecia ha oggi annunciato la sospensione di tutti i voli da e per il Qatar fino alla metà di giugno, dopo che 12 dei 91 passeggeri del volo della compagnia Qatar Airways atterrato ad Atene ieri sono risultati positivi al coronavirus.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Kathimerini, nove dei passeggeri positivi sono cittadini pakistani provenienti da Gujrat, uno dei quali ha un permesso di soggiorno greco. Altri due positivi sarebbero cittadini greci provenienti dall'Australia, mentre l'ultimo è un cittadino giapponese e membro di una famiglia greco-giapponese, ha affermato il Segretariato Generale per la Protezione Civile in un comunicato stampa.

Tutti i passeggeri del volo da Doha all'Aeroporto Internazionale di Atene sono stati testati e messi in quarantena negli hotel fino a quando non hanno ottenuto i loro risultati, in linea con gli attuali protocolli sanitari.

"Secondo l'attuale protocollo per coloro che entrano nel paese per via aerea, tutti i passeggeri sono stati trasferiti dopo il controllo in alberghi per la quarantena fino all'arrivo dei risultati. I positivi rimarranno in albergo per 14 giorni e il resto dei passeggeri, il cui test è risultato negativo, per 7 giorni, secondo le istruzioni del rappresentante del Ministero della salute" si legge nel comunicato stampa della Protezione civile greca.

‼️ EKTAKTO:

⚠️12 κρούσματα κορονοϊού στην πτήση✈️από Ντόχα

⚠️Σε καραντίνα και οι 91 επιβάτες της πτήσης

⛔️Προσωρινή αναστολή των πτήσεων από Κατάρ 🇧🇭@menoumeasfaleis #Covid_19



Δείτε περισσότερα🔗https://t.co/p7OkqfAcxm pic.twitter.com/aqKwVkmp5v — Civil Protection GR (@GSCP_GR) June 2, 2020

​Gli agenti sanitari ripeteranno i test sui passeggeri che sono risultati negativi dopo una settimana.

Grecia e riapertura confini con l'Italia

Per la riapertura dei confini programmati per il 15 giugno la Grecia aveva inizialmente deciso di escludere l'Italia dai paesi presenti nella lista dei "benvenuti", poiché considerata ancora troppo a rischio. Il 31 maggio, in seguito alle numerose critiche ricevute anche da figure pubbliche italiane, la Grecia ha fatto un passo indietro riaprendo la frontiera anche all'Italia, seppur mantenendo alcune condizioni di sicurezza.

Nel caso dell'Italia infatti coloro che provengono dalle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte dovranno essere sottoposti al test e pernottare una notte in un hotel designato. Se negativo i viaggiatori dovranno rimanere sette giorni in quarantena, altrimenti il periodo di isolamento previsto sarà esteso a due settimane.