Formula 1, ufficializzato il calendario 2020: si correrà anche a Monza

La Formula Uno riparte ed ha già reso ufficiale il calendario con le prime otto gare, in cui non manca l'imperdibile appuntamento in Italia con il Gran Premio di Monza, che si disputerà in anticipo, il 6 di settembre.

Il mondiale ricomincerà dall'Austria con il doppio appuntamento nel circuito di Zeltweg che ospiterà le corse dal 3 al 5 luglio e dal 10 al 12 luglio. Doppia data anche per il GP di Silverstone in Gran Bretagna, dal 31 luglio al 2 e dal 7 al 9 agosto. Per gli altri appuntamenti sull'asfalto ci si dovrà spostare in Ungheria (17-19 luglio), Spagna (14-16 agosto), Belgio (28-30 agosto).

La F1 riparte ma in sicurezza, seguendo 5 regole ferree per evitare di mettere a rischio i piloti e il personale dei team.

Test regolari anti-Covid . Gare a porte chiuse. Riduzione al minimo del personale. Voli privati per viaggiare in sicurezza. Distanziamento sociale. Visualizza questo post su Instagram The steps we're taking to ensure racing can take place in a safe and secure environment ☝️ . #F1 #Formula1 Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) in data: 2 Giu 2020 alle ore 3:33 PDT

L'ultima regola di sicurezza porterà a una momentanea revisione delle abituali cerimonie di apertura e chiusura delle gare.