Giappone, la città di Yamato vieta uso di smartphone ai pedoni

L'amministrazione comunale della città di Yamato è la prima città giapponese a proporre il divieto dell'uso degli smartphone ai pedoni mentre camminano in città. La decisione in merito è arrivata in seguito ai continui incidenti stradali provocati dagli utilizzatori dei telefoni.

A Yamato, città del Giappone di circa 300mila abitanti, vicino a Yokohama (a sud-ovest di Tokyo), la giunta comunale ha proposto al consiglio cittadino una legge per vietare l'uso del cellulare mentre si cammina. Il motivo di tale decisione è relativamente semplice: gli occhi puntati fissi sul telefono dai pedoni abbassano il loro livello di attenzione, che si traduce in piccoli o grandi incidenti per strada e in attraversamenti rischiosi.

Il numero di incidenti tra pedoni e persone che usano il telefono mentre vanno in bicicletta è in aumento in Giappone e in alcuni casi l'incidente ha un forte costo economico, poiché le famiglie delle vittime chiedono fino a 100 milioni di yen (1 milione di dollari) di risarcimento.

"Il numero di persone che usa gli smartphone è cresciuto rapidamente, così come quello degli incidenti causati dalla distrazione in un'area densamente popolata. Vogliamo prevenire questo. [...] La norma non prevederà punizioni. Speriamo che il divieto responsabilizzi le persone riguardo a questo pericolo". ha detto il funzionario comunale Masaaki Yasumi, aggiungendo che se la legge venisse approvata sarebbe la prima del genere in Giappone.

La città rappresenterà la prima in Giappone ad aver apposto tale divieto in caso venisse accettata la proposta. Tale divieto sarà ampiamente pubblicizzato con messaggi e cartelloni e dovrebbe entrare in vigore da luglio.

Nel 2014 il principale operatore telefonico giapponese Ntt Docomo ha stimato che il campo visivo di un pedone mentre guarda il telefono rappresenta solo il 5% di quello che è il nostro campo visivo in condizioni normali. Su questa base, facendo numerose simulazioni, è risultato che se 1.500 persone utilizzassero il frenetico attraversamento pedonale di Shibuya, a Tokyo guardando il telefono, sarebbero avvenute 446 collisioni, 103 persone cadute e 21 che hanno fatto cadere i loro telefoni.