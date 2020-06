Caso Floyd, manifestanti prendono d'assalto colonna di mezzi della polizia a Philadelphia - Video

Un drone è riuscito nell'intento di filmare la quintessenza dell'atmosfera di tensione e di rivolta che si sta respirando in queste ore negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd.

Le immagini mostrano decine di manifestanti che devastano un'intera colonna di veicoli della polizia di Philadelphia.

Le manifestazioni, nella città della Pennsylvania si continua a multiplicare, con centinaia di persone accorse a chiedere giustizia per il 46enne afroamericano.

La sequenza in questione è stata diffusa dall'emittente FOX29 e ha ottenuto oltre due milioni di visualizzazioni su Twitter.

Complete Anarchy in Philadelphia



pic.twitter.com/OK8RuWx0EZ — Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2020

​Le proteste per la morte di George Floyd

Le proteste sono scoppiate a Minneapolis e in un'altra ventina di città degli Stati Uniti la scorsa settimana, dopo che la morte di George Floyd durante il suo arresto è stata ripresa in un video.

Nel video Floyd, un afroamericano di 46 anni, è stato affrontato da quattro poliziotti e uno di loro si è inginocchiato sul collo per diversi minuti mentre Floyd si lamentava di non riuscire a respirare.

Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sarebbe nascosto venerdì sera- all'interno di un bunker, mentre nei pressi della Casa Bianca si teneva una manifestazione di protesta.

Per far fronte all'emergenza, in 15 stati si è proceduto alla mobilitazione di 5000 membri della Guardia nazionale, con lo stesso presidente Trump che ha invitato la popolazione a rispettare l'ordine e la legge.