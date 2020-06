Caso Floyd, 16 morti in tre giorni a Chicago nelle sparatorie in città

Le proteste per la morte di George Floyd hanno coinvolto anche Chicago, dove si sono verificate diverse sparatorie nei giorni scorsi.

Sedici persone sono rimaste uccise e almeno altre trenta sono state ferite nel corso di sparatorie veficatesi nella città di Chicago. A riferirlo è l'emittente americana NBC, citando fonti di polizia.

Il primo incidente fatale è stato registrato nella giornata di venerdì, mentre l'ultimo è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica.

Secondo i media locali, una delle sparatorie ha coinvolto due uomini che si trovavano a bordo del proprio veicolo e che sono stati colpiti alla testa da due colpi di arma da fuoco.

Nei giorni scorsi anche Chicago, così come molte altre città degli Stati Uniti, è stata coinvolta dalle proteste per la morte di George Floyd.

La morte di George Floyd

Le proteste sono scoppiate a Minneapolis e in 17 altre città degli Stati Uniti questa settimana, dopo che la morte di George Floyd durante il suo arresto è stata ripresa in un video.

Nel video Floyd, un afroamericano di 46 anni, è stato affrontato da quattro poliziotti e uno di loro si è inginocchiato sul collo per diversi minuti mentre Floyd si lamentava di non riuscire a respirare.

Nelle scorse ore è stato pubblicato il risultato della prima autopsia sul corpo di Floyd, la quale ha escluso asfissia e strangolamento come cause della morte. Tuttavia la famiglia non ha accettato il referto medico e ha chiesto un esame indipendente. Il presidente Trump ha promesso di fare giustizia.