La regina Elisabetta a cavallo: dopo mesi di lockdown le prime immagini in pubblico

La regina Elisabetta ha da poco compiuto 94 anni, ma ha sempre avuto la passione per i pony. Il primo scatto pubblico dalla chiusura per pandemia, la ritrae mentre passeggia con il suo Fern.

La Famiglia Reale ha permesso la pubblicazione di alcune foto che ritraggono la Regina Elisabetta II in sella del suo pony mentre passeggia per i giardini di casa Windsor. Sono le prime immagini di Sua Maestà rese pubbliche, da quando il Regno Unito ha chiuso per Covid-19.

La regina ha sempre avuto, sin da piccola, la passione per i pony e festeggia i suoi 94 anni da poco compiuti trascorrendo del tempo con Fern, il suo pony di 14 anni. Le foto pubblicate la ritraggono in splendida forma, con il capo coperto da un foulard per proteggersi dal sole, a cavallo per il parco nella residenza reale, in cui ha trascorso la quarantena.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

​La Regina è rimasta isolata assieme al consorte, il principe Philipp, all'interno di Casa Windsor dal 19 marzo, per rispettare le regole del distanziamento. Nessun esterno ha avuto il permesso di accedere alla residenza reale.

Il virus non ha risparmiato né la famiglia reale né il governo. Sia il principe Carlo sia il primo ministro Boris Johnson sono risultati positivi al Sars-Cov-19, e il premier è stato ricoverato in seguito a un aggravamento delle sue condizioni.

Durante la quarantena la regina si è rivolta due volte alla nazione e da maggio il governo ha iniziato con un alleggerimento delle misure di contenimento in seguito a una regressione della malattia. Il Regno Unito è stato il Paese maggiormente colpito dal Covid-19, con 276.100 casi e almeno 38..571 morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University.