Coronavirus in Russia: 414.878 contagi (+9.035), 4.855 decessi (+162), 175.877 guarigioni (+3.994)

In Russia sono stati rilevati 9.035 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore.

L'aumento giornaliero dei pazienti con COVID-19 in Russia è sceso al 2,2% e pari a 9.035, secondo quanto riferito dalla sede operativa del Centro per la lotta al coronavirus della Federazione. 162 sono stati i decessi dall’ultimo bollettino, mentre 3.994 i guariti certificiati.

La maggior parte delle nuove infezioni si è verificano nella città di Mosca (2.297), Regione di Mosca (728) e a San Pietroburgo (364). Inoltre, sono stati registrati 315 casi nella regione di Nižnij Novgorod, 283 nella regione di Sverdlovsk, 229 nella regione di Irkutsk. Il 40% dei casi procede senza sintomi.

In totale, dall'inizio dell'epidemia nelle 85 suddivisioni amministrative della Federazione, è stato diagnosticato il COVID-19 in 414.878 persone, 4.855 in tutto sono stati i decessi registrati, oltre 175 mila i casi risolti con completa guarigione (175.877).

Nel mondo, secondo l'OMS, almeno 5,8 milioni di persone si sono ammalate, oltre 365 mila i morti. La Russia è al terzo posto nell'elenco delle nazioni più colpite per numero di contagi, dopo solamente Stati Uniti e Brasile.