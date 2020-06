Usa, manifestanti incendiano la chiesa storica vicino alla Casa Bianca

Durante la notte, i manifestanti sono scesi in protesta per le strade della capitale, Washington DC. La rivolta ha lambito la Casa Bianca, con un incendio appiccato alla vicina chiesa di Saint John e diversi cortei dei manifestanti, svolti nei pressi della residenza presidenziale. Nonostante l'imposizione del coprifuoco e lo schieramento della Guardia Nazionale, l'ondata di proteste del nuovo movimento Black Lives Matter ha attraversato i confini, raggiungendo Canada, Gran Bretagna e Nuova Zelanda.

La chiesa episcopale di St. John's Episcopal, di Lafayette Square, un edificio con oltre 200 anni di storia situato a soli 300 metri dalla Casa Bianca, è stata data alle fiamme dopo esser stata coperta di scritte è graffiti. E' la chiesa presidenziale, in cui ogni capo di Stato si reca durante il suo mandato.

In DC, Secret Service, National Guard, and Military Police moving in to clear a path to Historic Saint Johns Church that was established in 1816 and is now set on fire by rioters. Riot police are moving in extremely aggressively #GeorgeFloyd #Riot2020 #protests2020 #DC pic.twitter.com/KIPDpvCKBn — InstantMedia (@MediaIndustria1) June 1, 2020

​Le fiamme sarebbero partite dall'interno, da quanto si apprende dai numerosi video. La polizia ha invitato i residenti ad evitare l'area. Nel tentativo di disperdere la folla per permettere l'intervento dei pompieri, gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeno. Allo stato attuale non si conosce l'entità dei danni.

VIDEO: Police and protestors square off in front of the White House, as a backdrop of smoke rises from multiple fires burning in the District. It's difficult to grasp what I'm looking at from #Chopper4 tonight @nbcwashington #BreakingNews #GeorgeFloydProtests #protests2020 pic.twitter.com/xhQ1MZLoYt — Brad Freitas (@Chopper4Brad) June 1, 2020

​Oltre alla cattedrale, i rivoltosi hanno appiccato il fuoco anche alla sede della American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (Afl-Cio), una delle maggiori organizzazioni sindacali del Paese.

Fire burning inside the AFL CIO Building at 16th and I @nbcwashington @erika_news pic.twitter.com/AyGSgIF3ci — Tom Lynch (@TomLynch_) June 1, 2020

​L'intera capitale Washington DC è stata teatro di scontri, disordini e incendi per via delle proteste che da sei giorni scuotono gli Stati Uniti, in seguito alla rabbia e indignazione esplose per l'uccisione di George Floyd tra i cittadini di colore, latini e i moltissimi disoccupati che si sono ritrovati senza un reddito a causa della crisi da Covid, che ha provocato la perdita di oltre 30 milioni di posti di lavoro.

Smoke from multiple fires rising up in front of the Washington Monument #Chopper4 looking south from Maryland, White House center screen. #BreakingNews @nbcwashington #protests2020 #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/WNtPkgYCtD — Brad Freitas (@Chopper4Brad) June 1, 2020

​In seguito agli episodi di violenza scoppiati durante le rivolte, il presidente Donald Trump ha puntato il dito contro il movimento Antifa, dichiarando di volerlo mettere fuori legge e inserire tra le organizzazioni terroristiche.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

​Le proteste Black Lives Matter

L'ondata di proteste non è rimasta confinata negli Usa. Sui social sono apparsi numerosi video con migliaia di manifestanti in piazza per difendere i diritti umani delle minoranze etniche in numerose città: Montreal, Vancouver, Londra e Aukland (Nuova Zelanda).

Looks like shit is getting real in Canada too, Please Stay Safe everyone ❤️ #BlackLivesMatter #MontrealProtest pic.twitter.com/O1kmD4sKZC — HavertzSZN 🇨🇦 (@Twenty9United) June 1, 2020

​Le manifestazioni si sono svolte in maniera pacifica, con attivisti per le strade impugnando cartelli e cantando canzoni in memoria di George Floyd, con il motto "I can't breath", ovvero io non respiro, le ultime parole pronunciate dal cittadino afroamericano ucciso la scorsa settimana durante un fermo di polizia.

They are protesting PEACEFULLY! This is what the media won’t show!!! #BlackLivesMatter



pic.twitter.com/KLIauYXqAW — Irene 💗 (@lillyosmenttt) June 1, 2020

​Nella città di Londra migliaia di manifestanti si sono diretti all'ambasciata USA per protestare contro l'uccisione di George Floyd, nonostante le misure di distanziamento dovute alla crisi sanitaria che attanaglia la città. Durante l'assalto all'ambasciata sono stati arrestati 23 attivisti.

Police arrest five people after 'assault on officers' as thousands of Black Lives Matter activists marched on US embassy in London and crowds gathered peacefully around UK demanding 'justice' for George Floyd killed by cops 4,000 miles away in US pic.twitter.com/mVyqpWajJb — IAMDFITO (@FitoDely) May 31, 2020

​I manifestanti si sono radunati a Trafalgar Square e da lì hanno raggiunto Dowining Street, la residenza del primo ministro. Proteste a Cardiff e a Manchester, dove i cittadini si sono radunati per cantare canzoni in memoria di Floyd a S. Pietro Square.

La morte di George Floyd

Le proteste sono scoppiate a Minneapolis e in 17 altre città degli Stati Uniti questa settimana, dopo che la morte di George Floyd durante il suo arresto è stata ripresa in un video.

Nel video Floyd, un afroamericano di 46 anni, è stato affrontato da quattro poliziotti e uno di loro si è inginocchiato sul collo per diversi minuti mentre Floyd si lamentava di non riuscire a respirare.

Nelle scorse ore è stato pubblicato il risultato della prima autopsia sul corpo di Floyd, la quale ha escluso asfissia e strangolamento come cause della morte. Tuttavia la famiglia non ha accettato il referto medico e ha chiesto un esame indipendente. Il presidente Trump ha promesso di fare giustizia.