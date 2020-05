Parigi, riaperto il sagrato di Notre-Dame a più di un anno dall'incendio

Per la prima volta dal 19 aprile 2019, giorno del rogo che colpì la cattedrale, è stato quest'oggi riaperto il sagrato di Notre-Dame.

Ad oltre un anno dal terribile incendio che il 15 aprile 2019 ha devastato la Cattedrale, quest'oggi a Parigi è stato riaperto il sagrato di Notre-Dame.

Le autorità che sovrintendono il restauro della struttura hanno reso noto che la riapertura è stata resa possibile al termine delle operazioni di pulizia che hanno permesso di eliminare la polvere di piombo tossico dal grande piazzale.

Nel pomeriggio il sindaco della città, Anne Hidalgo, prenderà parte ad una visita dell'area in compagnia del rettore di Notre Dame Patrick Chauvet.

Il rogo del 19 aprile

Alle 18.50 del 15 aprile 2019 nella Cattedrale di Notre Dame, a Parigi, si è verificato un grave incendio, scoppiato dalle impalcature erette sopra il tetto della chiesa per dei lavori di restauro.

In seguito al rogo, la simbolica struttura è rimasta gravemente danneggiata, con la guglia e il tetto che sono crollati.

In precedenza l'Arcivescovo di Parigi Michel Aupetit ha riferito che per il restauro della cattedrale di Notre-Dame rimasta gravemente danneggiata in un incendio sono stati raccolti 380 milioni di euro di fondi.