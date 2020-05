Coronavirus, positivo il principe del Belgio dopo una festa in Spagna

Il principe Joachim del Belgio, nipote del Re Filippo e decimo nella linea di successione al trono, è stato messo in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19, riferisce Sky News.

Il portavoce del Palazzo Reale belga ha fatto sapere che lo scorso 26 maggio il principe ha preso parte ad una festa organizzata nella città di Cordoba, in Spagna.

Secondo indiscrezioni pubblicate dai media locali, la serata organizzata avrebbe violato le normative del Paese iberico per limitare la diffusione del Covid-19 e che prevedono una partecipazione massima di 15 persone agli eventi pubblici.

La polizia spagnola ha aperto un fascicolo d'inchiesta in proposito e i trasgressori potrebbero essere sanzionati con multe che vanno dai 600 ai 10.000 euro.

Una rappresentante del governo spagnolo a Cordoba, Rafaela Valenzuela, ha definito l'evento "del tutto irresponsabile" e ha specificato che tutti e 27 gli invitati alla festa sono stati posti in stato di quarantena.

In Spagna, prima dei recenti allentamenti, dal 14 marzo sono state in vigore alcune delle misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19, che permettevano di lasciare la propria abitazione solo agli adulti per acquistare alimenti, medicine e altri generi di prima necessità.