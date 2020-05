L'Afghanistan libera 1000 talebani, ma a Kabul è ancora sangue: esplosione uccide due reporter

Le autorità afghane hanno rilasciato oltre 700 membri del movimento radicale talebano in due giorni, e quasi 300 saranno rilasciati domenica, riferisce il canale televisivo Tolo News.

"Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Afghanistan, Javid Faisal, ha dichiarato che il governo afghano ha liberato 710 prigionieri talebani da diverse carceri negli ultimi due giorni, altri 290 saranno rilasciati domani in modo che il numero raggiunga i duemila, come ordinato dal presidente", ha reso noto l’emittente.

In precedenza il presidente afghano Ashraf Ghani aveva annunciato il rilascio di due mila esponenti del movimento Talebani in risposta alla decisione di questi ultimi di cessare le ostilità in relazione alle celebrazioni della festa religiosa musulmana Eid al-Fitr.

Esplosione a Kabul

Poche ore dopo l'annuncio della nuova liberazione di prigioneri talebani, a Kabul un'esplosione ha colpito un pulmino sul quale viaggiava una troupe televisiva.

Come riferito da Tolo News, due dipendenti del canale televisivo afgano Khurshid TV sono stati vittime dell'esplosione.

A quanto si apprende, il reporter ed il conducente sono deceduti in seguito allo scoppio di un ordigno esplosivo rudimentale attivato al passaggio del veicolo. Altre sei persone hanno riportato ferite.

Accordo di pace USA-Talebani

Nel settembre 2019 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato i colloqui di pace con i talebani dopo che questi ultimi avevano rivendicato la responsabilità di un altro attacco terroristico in Afghanistan. Dopo questi avvenimenti i rapporti tra Usa e Talebani sono tornati ad inasprirsi. Tuttavia, negli ultimi mesi le parti sono riuscite a riavviare le trattative ed accordarsi sulla tregua.

L’accordo di pace tra le parti prevede il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'avvio di un dialogo infra-afghano a marzo dopo l'intesa sullo scambio di prigionieri.