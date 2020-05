Russia, ai test un vaccino anti-Covid che si somministrerà per via nasale

La Russia sta testando un tipo di vaccino che, a differenza degli altri, si somministrerà per via nasale. Lo studio è condotto da Vector, il centro di investigazione statale di virologia e biotecnologia russo. I risultati sono stati resi diramati sulla stampa nazionale dal direttore dell'istituto, Rinat Maksiútov.

Maksiútov ha spiegato che i vaccini "non si differenziano solo per un principio funzionale, ma anche per il metodo e lo schema di immunizzazione". Il vaccino sviluppato da Vector, infatti "non segue la via classica di somministrazione intramuscolare, ma si assume per via nasale", precisa.

Lo sviluppo del vaccino è già a buon punto e i risultati raggiunti sinora sono stati soddisfacenti, con uno studio pre- clinico su larga scala, tanto in termini di efficienza che di sicurezza, ha reso noto il direttore. Nei test effettuati sugli animali non si sono verificati effetti collaterali e la temperatura si è mantenuta entro la media.

Si prevede che i test clinici potranno avere inizio tra fine giugno e la prima settimana di luglio per concludersi entro settembre.

In Russia sono stati accertati 396.575 casi positivi, dopo 8.952 registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei decessi è salito a a 4.555 dopo le 181 morti di ieri.