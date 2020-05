Arrestato l'ex poliziotto che si è inginocchiato sul collo di George Floyd

Derek Chauvin, uno dei quattro ex-poliziotti coinvolti nell'uccisione di George Floyd lunedì, l'uomo che si era inginocchiato sul collo di Floyd, è stato arrestato dagli investigatori governativi, ha annunciato il commissario per la sicurezza pubblica John Harrington.

Questo colpo di scena arriva quando il governatore democratico del Minnesota Tim Walz ha riconosciuto il "fallimento senza senso" della reazione alle proteste che hanno scosso Minneapolis questa settimana, chiedendo una giustizia rapida per gli agenti di polizia coinvolti nella morte di Floyd.

In precedenza, tutti e quattro erano stati licenziati.

Le proteste sono scoppiate a Minneapolis questa settimana, dopo che la morte di George Floyd durante il suo arresto è stata ripresa in un video. Nel video Floyd, un afroamericano di 46 anni, è stato affrontato da quattro poliziotti e uno di loro si è inginocchiato sul collo per diversi minuti mentre Floyd si lamentava di non riuscir a respirare.