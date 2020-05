Tarantino nomina i migliori film del decennio

Secondo Quentin Tarantino sarebbe ‘Social Network’ di David Fincher, il film migliore degli ultimi dieci anni.

"È il numero uno perché è il migliore, tutto qui. Semplicemente non ha concorrenti", ha detto alla rivista francese durante l’intervista.

Tarantino ha dato il secondo posto a "Dunkirk" di Chris Nolan, pellicola che racconta l'evacuazione di diverse centinaia di migliaia di soldati accerchiati dall'esercito tedesco all'inizio della seconda guerra mondiale nella città portuale francese vicino al confine con il Belgio (dal 26 maggio al 4 giugno 1940).

"Social Network" è stato rilasciato nel 2010, i ruoli principali sono stati interpretati da Jesse Eisenberg, Andrew Garfield e Justin Timberlake. Il film è basato sul libro di Ben Mezrich "Miliardari per caso: come è stato creato Facebook, storia di sesso, denaro, genio e tradimento".

La rivista ricorda come Tarantino adori anche "Midnight in Paris", che aveva nominato come suo film preferito nel 2011, "Mad Max: Fury Road", il suo prediletto nel 2015, il film cult di David Fincher, "Fight Club", che aveva definito il miglior film uscito tra il 1992 e il 2009, e che sia stato un grande appassionato della serie televisiva "The Newsroom".