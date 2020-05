La Russia propone otto vaccini contro il coronavirus all'OMS

"Il contributo della Russia è molto ampio", ha osservato la rappresentante della Federazione russa presso l’OMS, Melita Vujnovich, durante un incontro online del Consiglio sulle scienze della vita dell’Accademia delle Scienze Russa intitolato: "Vaccini per COVID-19: previsioni e realtà", organizzato dai media russi.

La dottoressa Vujnovich ha sottolineato che diversi istituti russi hanno preso parte alle ricerche.

In totale, alla data attuale, ben 124 vaccini candidati provenienti da diversi Paesi sono stati registrati presso l'organizzazione.

"Forse ce ne sono altri. Ma questi sono quelli che ci hanno fornito tutte le informazioni necessarie e hanno rispettato i requisiti di valutazione. Di questi, dieci sono nella fase della valutazione clinica e 114 sono nella fase preclinica", ha spiegato la rappresentante dell'OMS.

In precedenza oggi il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione ha parlato degli sforzi internazionali per arrivare al vaccino contro Covid-19, ma anche della necessità di prepararsi a una seconda ondata.