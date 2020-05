Microsoft rilascia un importante aggiornamento per Windows 10

Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per il sistema operativo Windows 10. La nuova versione si chiama Aggiornamento di Windows 10 maggio 2020, Windows 10 May 2020 Update nella versione originale, ma è anche noto come Windows 10 versione 2004 o Windows 10 20H1 per gli informatici.

Come riporta il portale americano The Verge, specializzato in tecnologia e informatica, è questo l’aggiornamento principale della casa di Redmond per quest’anno e sarà caratterizzato da una serie di novità rilevanti.

Il nuovo sistema operativo integra il sottosistema Windows per Linux 2 (WSL 2), con un kernel (chiave di sistema operativo) Linux dalle prestazioni migliorate rispetto alla prima versione. Aggiornando il kernel tramite Windows Update, Windows ora lo rende open source in modo che gli sviluppatori possano loro stessi creare la propria versione del WSL 2 e contribuire ai cambiamenti.

Tra le novità più importanti si segnala la semplificazione dei collegamenti Bluetooth ai PC Windows 10, una facilitata autenticazione senza password (impronta digitale, PIN o Windows Hello), una potenziata gestione della memoria da parte del browser Microsoft Edge, rinnovo del Blocco Note (aggiunte funzioni quali ‘trova, sostituisci, zoom, indicazione modifiche non salvate etc…), possibilità di chiamate via computer dall’app del cellulare, e una migliore gestione dei desktop virtuali.

Anche l’assistente digitale Cortana avrà migliori capacità, anche se in questo caso le modifiche saranno accessibili solo negli Stati Uniti.

Nei prossimi aggiornamenti, la società promette di migliorare anche le potenzialità grafiche introducendo un acceleratore hardware dedicato. Per installare il sistema operativo non sarà necessario supporto hardware o backup poiché l’aggiornamento potrà essere scaricato da cloud.

Tutti gli aggiornamenti opzionali saranno raccolti nel menu "Visualizza aggiornamenti opzionali", che si troverà disponibile nella sezione "Windows Update" nelle prossime settimane.