Primavera Sound 2021 si farà, ecco i nomi dei partecipanti

Cancellata dalla pandemia l’edizione 2020, il Primavera Sound 2021 si farà con alcuni dei nomi dell’edizione salta confermati.

Alla prossima edizione prevista a Barcellona dal 2 al 6 giugno 2021, parteciperanno Massive Attack, Tyler, The Creator, Beck, Bad Bunny, Iggy Pop, The Strokes, i Pavement in una nuova reunion.

Ed ancora sul palco del Primavera Sound 2021 di Barcellona troveremo i Gorillaz, IDLES, FKA Twigs, Charli XCX e Jorja Smith.

Saranno assenti Lana Del Rey, King Princess, Bill Callahan, Kim Gordon, Bauhaus e Mavis Staples.

Primavera Sound 2021: lista non definitiva

La lista del Primavera Sound 2021 non è quella definitiva, nei prossimi mesi bisogna attendersi delle evoluzioni e delle sorprese.

Tranquilli gli acquirenti del biglietto dell’edizione 2020, esso sarà validissimo per l’edizione del 2021.

Per la vendita dell’edizione 2021 bisognerà attendere il 3 giugno.

Su Instagram la lista completa postata dall’organizzazione dell’evento.