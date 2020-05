Analisti indicano i campi dell’economia in cui sarà più facile diventare ricchi

Gli specialisti della rivista Wealth-X hanno compilato una valutazione sulle aree dell'economia, che, secondo le loro analisi, saranno le più promettenti per i futuri milionari di domani.

Gli specialisti hanno calcolato il numero di uomini d'affari con una fortuna superiore ai cinque milioni di dollari, quindi hanno studiato i settori in cui hanno avuto successo. Il leader del rating è il settore finanziario e bancario: circa il 30% dei ricchi vi si concentra. Al secondo posto il settore dei servizi, in cui oltre il 16% degli imprenditori di successo hanno trovato la propria fortuna. Al terzo posto vi sono le organizzazioni no-profit e pubbliche con un 7%. Seguono il settore immobiliare e quello sanitario con rispettivamente il 5,4% e il 4,9% delle persone benestanti.

L'industria tecnologica, che include, ad esempio, il fondatore di Microsoft Bill Gates e il creatore di Facebook Mark Zuckerberg, non è che al sesto posto.

Gli esperti sostengono che saranno ancora Stati Uniti e Cina le nazioni più profittevoli per gli affari e le imprese. Secondo le loro previsioni, in futuro gli imprenditori inizieranno a diventare ricchi sempre più in giovane età e la percentuale di donne ricche nel mondo aumenterà.