Il Perù ritiene che COVID-19 minacci le popolazioni indigene dell'Amazzonia

Il difensore civico peruviano Walter Gutierrez Camacho ha invitato i governi del Perù, della Colombia e del Messico a prendere provvedimenti congiunti per proteggere le popolazioni indigene della regione amazzonica che vivono in zone di confine remote senza accesso alle cure mediche.

"Dato l'aumento del numero di infezioni tra la popolazione indigena e l'aumento della mortalità nelle comunità frontaliere nei dipartimenti di Loreto e Ucayali, il Mediatore chiede ai governi di Perù, Colombia e Brasile di intensificare il loro lavoro congiunto per proteggere le popolazioni indigene che vivono in Amazzonia", ha dichiarato in una dichiarazione sul sito web del Difensore civico del Perù, Walter Gutierrez Camacho.

Al 25 maggio, 3.524 infezioni COVID-19, inclusi 280 decessi, sono state registrate nel dipartimento di Loreto. A Ukayali, il numero di infezioni ha raggiunto 2.959, uccidendo 104 persone.

Il Difensore civico nella dichiarazione rileva l'instabilità del sistema medico nelle aree di confine, la mancanza di medicinali ed elementi essenziali, come l'ossigeno, a causa della mancanza di un traffico aereo stabile, nonché la riduzione del numero di personale medico che è stato anche gravemente colpito dalla pandemia.

Secondo le ultime informazioni ufficiali, in Perù sono stati registrati 129.751 casi di COVID-19, 3.788 persone sono decedute.