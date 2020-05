L'Esercito nazionale libico ha commentato voci su presenza di "aerei russi" in Libia

L'esercito nazionale libico (LNA) ha criticato le dichiarazioni dell'esercito americano secondo cui nel Paese sarebbero arrivati aerei russi.

Ieri il Comando delle forze armate statunitensi per l'Africa (AFRICOM) ha emesso un comunicato in cui affermava che Mosca aveva fatto volare un aereo in Libia per sostenere l'esercito del maresciallo Khalifa Haftar.

"Troviamo strane affermazioni del genere, che menzionano un incremento del potenziale di combattimento dell'esercito, secondo cui avremmo vari tipi di aerei russi. <...> Troviamo anche strano che questi rapporti non menzionino l'intervento e l'espansione della Turchia nel nostro paese e lo schieramento di decine di migliaia di mercenari dalla Turchia", ha dichiararto il rappresentante ufficiale dell'LNA, Ahmad al-Mismari, riporta Al-Arabia.

In precedenza al-Mismari ha detto a Sputnik che fino a 17.000 mercenari dalla Siria sarebbero potuti essere trasferiti in Libia per partecipare alle battaglie a fianco del Governo di accordo nazionale.

Il rappresentante ufficiale dell'LNA ha aggiunto che nelle prossime ore il comando principale dell'esercito rilascerà una dichiarazione speciale su questo argomento.

La crisi libica

Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, in Libia è precipitata nell'instabilità. Ora nel paese ci sono due governi: il parlamento eletto dal popolo si trova a est e a ovest, nella capitale Tripoli, il Governo di Accordo Nazionale, formato con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'esercito del maresciallo Khalifa Haftar.