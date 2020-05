Coronavirus, Oms sospende test su idrossiclorochina

I test sull'idrossiclorochina verranno interrotti, la decisione arriva dall'Oms che ha scelto di sospendere gli studi su tale farmaco perché preoccupati per la sua sicurezza.

Il medicinale, un antimalarico, era stato inizialmente considerato come valido e promettente nella lotta al Covid-19, ed era diventato ancora più famoso dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump che lo ha utilizzato a scopo preventivo contro il virus.

In una conferenza stampa virtuale il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha precisato che l'organizzazione ha sospeso "temporaneamente" in via precauzionale gli esperimenti sull'uso della idrossiclorochina in corso con i suoi partner in diversi Paesi, in seguito alla pubblicazione di uno studio sulla rivista Lancet secondo il quale il ricorso alla clorochina e ai suoi derivati per curare il Covid possa non essere efficace ed in alcuni casi anche dannoso. Lo studio è stati poi giudicato confuso dall'infettivologo francese Didier Raoult.

"Sull'efficacia sappiamo poco, sui possibili danni e assenza di sicurezza in alcuni limitati sottogruppi di pazienti siamo abbastanza sicuri" ha recentemente dichiarato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini riguardo l'uso dell'antimalarico.

Ieri la Francia ha considerato la sospensione dei test sull'idrossiclorochina dopo che uno studio condotto da ricercatori dell'università La Sorbona ha individuato una correlazione tra l'uso dell'antimalarico, utilizzato da solo o combinato con un macrolide, con un aumento dei casi di mortalità.