Coronavirus, Russia: contagi a 353.427 (+8.946), 3.633 vittime (+92) e 118.798 guariti (+5.499)

Il numero dei casi accertati di coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 8.946 unità, portando il totale dei casi di contagi nella Federazione da inizio crisi a 353.427 .

Il totale dei casi accertati di coronavirus in Russia da inizio pandemia ammonta ora a 353.427, con 8.946 nuovi casi rilevati dal precedente bollettino giornaliero.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 8.946 nuovi casi di COVID-19 in 84 divisioni amministrative, di questi 3.908 asintomatici”, ha comunicato ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa questa mattina a Mosca.

Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti sono stati 5.499 per un totale di 118.798 guariti mentre i decessi registrati sono stati 92, portando a 3.633 il numero dei morti.

Nei giorni scorsi il presidente Vladimir Putin, in una comunicazione alla stampa, ha riferito che la situazione legata al Covid-19 in Russia è in fase di stabilizzazione.